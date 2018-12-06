Відповз по-англійськи: під час зустрічі з королевою Єлизаветою ІІ стався курйоз (відео)
11:23, 06 грудня 2018Курйози
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9-річний хлопчик утік із зустрічі з королевою Єлизаветою II.
Впав навколішки і виповз з кімнати: юний британець засоромився під час зустрічі з Єлизаветою ІІ
Урочистий візит королеви Єлизавети ІІ до дитячої благодійної організації запам'ятався кумедною поведінкою юного британця.
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9-річний хлопчик, якого нещодавно всиновили, разом з батьками знайомився з королевою. Мама й тато дитини, як належить під час зустрічі з монархом, вклонилися, а от дитина розгубилась, йдеться в сюжеті ТСН.
Хлопець упав навколішки, почав задкувати, сховався за батьками й узагалі виповз з кімнати. Утім Єлизавету ІІ його поведінка, схоже, розсмішила.
Раніше британська прем’єр-міністр Тереза Мей потрапила в кумедну ситуацію через незграбність.
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