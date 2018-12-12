"Ніби фея сипле чарівний пилок": Трамп знову оконфузився (відео)

Мережі вибухнули жартами через дивний жест Трампа.

У мережі з'явилося відео моменту, як президент США Дональд Трамп перед початком футбольного матчу між командами військових вишів підкидав монетку для жеребкування.

На ролик, який вже став вірусним, звернуло увагу видання The Huffington Post.

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"Наче фея сипле чарівний пилок", "Ніби він відпускає поштового голуба", "Наче годує чайок", "Він розкидає конфеті?", - жартують у соцмережах над недолугим жестом Трампа.

Раніше генеральний директор Google Сундар Пічаї під час слухань у Конгресі США пояснив, чому при введенні запиту «ідіот» пошуковик показує фотографії президента США Дональда Трампа.