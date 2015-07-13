В Ізраїлі злодій повернув камені від римської катапульти
20:26, 13 липня 2015Курйози
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В Ізраїлі невідомий повернув музею два камені від римської катапульти, вкрадені 20 років тому.
В записці було сказано, що камені були вкрадені під час розкопок / port-folio.org
Камені були залишені в мішку біля дверей музею, передає Бі-бі-сі. Їх супроводжувала записка охопленого каяттям злодія.
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В записці було сказано, що камені були вкрадені під час розкопок стародавнього єврейського міста Гамла, який брали в облогу римські війська в першому столітті н.е.
Злодій також написав, не вдаючись в деталі, що ці камені принесли йому "одні лише проблеми".
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