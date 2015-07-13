В Ізраїлі злодій повернув камені від римської катапульти

Камені були залишені в мішку біля дверей музею, передає Бі-бі-сі. Їх супроводжувала записка охопленого каяттям злодія.

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В записці було сказано, що камені були вкрадені під час розкопок стародавнього єврейського міста Гамла, який брали в облогу римські війська в першому столітті н.е.

Злодій також написав, не вдаючись в деталі, що ці камені принесли йому "одні лише проблеми".