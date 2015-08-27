В інтернет-кімнаті аеропорту столиці КНДР немає інтернету - ЗМІ

Як зазначає Associated Press, під час візиту журналістів до Північної Кореї ця кімната була зайнята працівниками аеропорту, або комп'ютери були без клавіатур.

Спроби відкрити браузер приводили до повідомлення про відсутність з'єднання. Неможливо сказати, чи це була тимчасова або постійна проблема. Історія браузерів на комп'ютерах була порожня, на одному з них було тільки одне відвідування на офіційний сайт Північної Кореї.

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Крім інтернет-кімнати в аеропорту Пхеньяну є кілька магазинів із сувенірами, стійки з DVD, дошка інформації і два фонтана з шоколадом: з чорним та білим.