В Ірані вийшов найдорожчий фільм в історії країни, який знімали 7 років

Фільм під назвою "Мухаммед: посланник божий" знімався 7 років, його виробництво обійшлося в $40 млн, передає Бі-бі-сі. За задумом режисера Маджида Маджиді, він має стати першим в трилогії про життя пророка.

Вже на стадії виробництва фільм викликав критику з боку сунітів через те, що містить зображення пророка. На свій захист творці фільму вказують, що особи головного героя у фільмі не видно, однак представники престижного Університету Аль-Ахзар в Каїрі, як і раніше вимагають, щоб фільм зняли з показу.

Продюсер фільму, говорячи про це, провів паралелі з голлівудським фільмом "Бен-Гур", в якому був виведений персонаж Ісуса Христа, але не було чітко показано його обличчя.