Це провал: посольство США в Москві виправило помилки у фейковому "листі Держдепа", яке опублікували "Известия"

Раніше газета використовувала цей "лист" у своєму матеріалі про дискредитацію російських політиків ЛГБТ-активістами.

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Працівники посольства знайшли в ньому близько 20 помилок різного характеру. Лист подається як листування співробітника Держдепу Ренді В. Беррі з російським ЛГБТ-активістом Миколою Алексєєвим.

Крім того, в листі вказано поштову скриньку на Gmail, що вкрай здивувало співробітників посольства.

"Серйозно? Gmail?" — приписали представники дипмісії.

"Шановні Известия.рф, наступного разу, коли будете використовувати фальшиві листи, надсилайте нам - будемо раді допомогти виправити помилки. Щиро Ваш, Держдеп", - написали вони.

Раніше газета "Известия" опублікувала статтю, в якій йшлося про спробу дискредитації чиновників РФ через повідомлення про їх нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Видання посилалося на нібито листування російського активіста ЛГБТ-руху Миколу Алексєєва з Держдепом США, отримане хакерських шляхом.

"Керівництво США прийняло рішення перерозподілити кошти, виділені на просування демократії в Росії, між правозахисними організаціями. Згідно тексту листа чиновників Держдепартаменту, «правозахисний ЛГБТ-проект GayRussia.Ru та інші ЛГБТ-організації отримають збільшене фінансування за рахунок інших опозиційних демократичних організацій, так як ті показали низьку ефективність у створенні громадянського суспільства в Росії", - йдеться в статті.