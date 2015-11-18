Це провал: посольство США в Москві виправило помилки у фейковому "листі Держдепа", яке опублікували "Известия"
Посольство США в Росії виправило помилки в листі, опублікованому "Известиями" і написаному нібито від імені працівника Держдепартаменту США.
Раніше газета використовувала цей "лист" у своєму матеріалі про дискредитацію російських політиків ЛГБТ-активістами.
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Працівники посольства знайшли в ньому близько 20 помилок різного характеру. Лист подається як листування співробітника Держдепу Ренді В. Беррі з російським ЛГБТ-активістом Миколою Алексєєвим.
Крім того, в листі вказано поштову скриньку на Gmail, що вкрай здивувало співробітників посольства.
.@izvestia_ru,в наступний раз,використовуючи фальшиві листи,надсилайте - допоможемо виправити помилкиhttps://t.co/p1880iEWd9pic.twitter.com/gq84eOvBXm
— Посольство США в РФ (@USEmbRu) November 18, 2015
"Серйозно? Gmail?" — приписали представники дипмісії.
"Шановні Известия.рф, наступного разу, коли будете використовувати фальшиві листи, надсилайте нам - будемо раді допомогти виправити помилки. Щиро Ваш, Держдеп", - написали вони.
Раніше газета "Известия" опублікувала статтю, в якій йшлося про спробу дискредитації чиновників РФ через повідомлення про їх нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Видання посилалося на нібито листування російського активіста ЛГБТ-руху Миколу Алексєєва з Держдепом США, отримане хакерських шляхом.
"Керівництво США прийняло рішення перерозподілити кошти, виділені на просування демократії в Росії, між правозахисними організаціями. Згідно тексту листа чиновників Держдепартаменту, «правозахисний ЛГБТ-проект GayRussia.Ru та інші ЛГБТ-організації отримають збільшене фінансування за рахунок інших опозиційних демократичних організацій, так як ті показали низьку ефективність у створенні громадянського суспільства в Росії", - йдеться в статті.