У малазійському аеропорту забули три Boeing

Представники аеропорту 7 грудня розмістили у місцевих ЗМІ оголошення з проханням, щоб господар забрав свої літаки протягом 14 днів, інакше лайнери можуть бути продані або їх використають інакше, повідомляє Lenta.ru з посиланням на CNN. При цьому наголошується, що такі заходи відповідають нормам цивільної авіації країни та міжнародній практиці.

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Керуючий повітряною гаванню Зейнол Мод Іса розповів, що всі Boeing стоять в Куала-Лумпурі більше року, причому залишили їх там в різний час. За його словами, аеропортові збори ніхто не оплачує.

Згідно баз даних, пише CNN, господарем забутих літаків значиться ісландська компанія Air Atlanta Icelandic, однак там заявили, що літаки були продані в 2008 році. З тих пір Boeing, ймовірно, змінювали власників кілька разів.