Росіяни назвали Донцову письменником року

Так, визначаючи письменника року, росіяни відзначили на першому місці російську пистальницу "іронічних детективів" Дар'ю Донцову, йдеться в результатах опитування, оприлюднених на офіційному сайті ВЦВГД.

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«Найважче...було вибрати письменника року: відповіді по всім персонам знаходяться на рівні нижче статистичної похибки: так, Дар'ю Донцову відзначили 3% опитаних, Захара Прилепіна – 2%, інші – 1% або менше», - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що найбільшою популярністю серед відвідувачів московських бібліотек користувалася книга Захара Прілепіна «Обитель», повідомляє РИА Новости.