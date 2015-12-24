Росіяни назвали Донцову письменником року
Всеросійський центр вивчення громадської думки оприлюднив дані підсумкового за 2015 рік опитування росіян.
Так, визначаючи письменника року, росіяни відзначили на першому місці російську пистальницу "іронічних детективів" Дар'ю Донцову, йдеться в результатах опитування, оприлюднених на офіційному сайті ВЦВГД.
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«Найважче...було вибрати письменника року: відповіді по всім персонам знаходяться на рівні нижче статистичної похибки: так, Дар'ю Донцову відзначили 3% опитаних, Захара Прилепіна – 2%, інші – 1% або менше», - йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що найбільшою популярністю серед відвідувачів московських бібліотек користувалася книга Захара Прілепіна «Обитель», повідомляє РИА Новости.