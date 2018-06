Музика в стилі Death metal зацікавила великих білих акул (відео)

Відкриття було зроблено ними в ході підготовки передачі про життя акул для телеканалу Discovery. Знімальна група збиралася зафіксувати на плівці велику білу акулу на прізвисько Joan of Shark. Її ім'я являє собою каламбур на основі імені Жанни д'арк. Хижачку вперше помітили біля берегів Австралії в 2014 році, її довжина становить приблизно 4,8 метра, а вага — 1,6 тонни, повідомляє Lenta.ru за інформацією The Independent.

Кінематографісти опустили у воду динамік і включили музику в стилі death metal. Однак замість Жанни на звуки пливли дві інші акули. Одна з них була близько 3,6 метра в довжину.

Акули здатні розрізняти коливання навколишнього середовища в межах від 100 до 2500 герц. Як припустили експерти, низькочастотні вібрації метал-композицій, які нагадують ті, що видають риби — їхні потенційні жертви.

У 2011 році австралійський ресурс ABC повідомив про відкриття, зроблене місцевим екскурсоводом Меттом Уоллером (Matt Waller). Уоллер виявив, що програвання композицій групи AC/DC, виконуючої хард-рок, робить великих білих акул менш агресивними. Особливою популярністю у риб користувалися пісні Back in Black і You Shook Me All Night Long.