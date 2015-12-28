У Росії запустять реаліті-шоу за участю тигра Амура й козла Тимура
15:49, 28 грудня 2015Курйози
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Реаліті-шоу за участю тигра Амура і козла Тимура запустять до Нового року.
Амур і Тимур стали друзями в кінці листопада / safaripark25.ru
Про це повідомив директор Приморського сафарі-парку Дмитро Мезенцев, передає "Русская служба новостей".
"Камери в їхньому вольєрі поки не увімкнені, поки їх доробляють. До Нового року вони будуть включені", - сказав Мезенцев.
Завдяки цьому стежити за життям двох тварин зможе будь-хто через інтернет. Трансляція буде доступна на офіційному сайті сафарі-парку. На першому етапі у вольєрі будуть працювати чотири веб-камери.
Читайте такожТигр Амур і його друг-козел з'явилися в соцмережахРаніше парк опублікував відеоролики, які свідчать про незвичайну дружбу козла і тигра. Як можна переконатися, переглядаючи відео, козел Тимур і тигр Амур регулярно здійснюють спільні прогулянки по парку.
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