У Росії запустять реаліті-шоу за участю тигра Амура й козла Тимура

Про це повідомив директор Приморського сафарі-парку Дмитро Мезенцев, передає "Русская служба новостей".

"Камери в їхньому вольєрі поки не увімкнені, поки їх доробляють. До Нового року вони будуть включені", - сказав Мезенцев.

Завдяки цьому стежити за життям двох тварин зможе будь-хто через інтернет. Трансляція буде доступна на офіційному сайті сафарі-парку. На першому етапі у вольєрі будуть працювати чотири веб-камери.

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