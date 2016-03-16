Бездомний з Сан-Франциско отримає $100 тисяч за упіймання небезпечних злочинців
08:19, 16 березня 2016Курйози
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Влада округу Оріндж в Каліфорнії заплатить винагороду в 100 тис. доларів бездомному з Сан-Франциско за інформацію, яка дозволила затримати двох злочинців-втікачів.
REUTERS
Метью Хей-Чапмен побачив білий фургон, показаний у теленовинах, і повідомив про це в поліцію.
Троє ув'язнених центральної чоловічій в'язниці округу Оріндж в місті Санта-Ана втекли 22 січня. Через тиждень один здався поліції, а два інших попалися на очі бездомному, передає Російська служба ВВС.
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Ще 50 тис. доларів нагороди поділять між собою власник фургона, викраденого втікачами під виглядом тест-драйву, і два співробітники супермаркету. Всі вони дали поліції наводку на втікачів.
Водій таксі, якого злочинці утримували в заручниках тиждень, не отримає нічого.
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