У Техасі суддя виніс хулігану незвичайний вирок: в'язниця або шлюб
12:30, 09 серпня 2015Курйози
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У Техасі мировий суддя Рендалл Роджерс виніс цікавий вирок місцевому жителю Джостену Банді, визнаному винним у бійці з колишнім бойфрендом його дівчини Елізабет Джейнз.
Банді не погодився на в'язницю / ТСН
Суддя надав Банді вибір: або сісти до в'язниці на 15 діб, або одружуватися зі своєю дівчиною не пізніше 30 днів з моменту винесення вироку, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Пара обрала другий варіант, і їм довелося відразу в суді офіційно оформити своє зобов'язання.
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В інтерв'ю місцевому телеканалу KLTV наречена зізналася, що вони з Банді в будь-якому випадку мали намір одружитися, проте планували зробити це пізніше, коли зберуть достатньо грошей на весілля.
Джостен Банді стверджує, що не погодився на в'язницю, оскільки через це міг втратити роботу.
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