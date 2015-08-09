У Техасі суддя виніс хулігану незвичайний вирок: в'язниця або шлюб

Суддя надав Банді вибір: або сісти до в'язниці на 15 діб, або одружуватися зі своєю дівчиною не пізніше 30 днів з моменту винесення вироку, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Пара обрала другий варіант, і їм довелося відразу в суді офіційно оформити своє зобов'язання.

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В інтерв'ю місцевому телеканалу KLTV наречена зізналася, що вони з Банді в будь-якому випадку мали намір одружитися, проте планували зробити це пізніше, коли зберуть достатньо грошей на весілля.

Джостен Банді стверджує, що не погодився на в'язницю, оскільки через це міг втратити роботу.