У Нью-Йорку невідомий проник в будівлю ООН, а потім стрибнув у річку
09:01, 09 травня 2016Курйози
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У Нью-Йорку невідомий чоловік проник в будівлю Організації Об'єднаних Націй, а після цього переліз через мур і стрибнув у річку Іст-Рівер.
Поліцейські водолази так і не змогли з'ясувати подальшу долю порушника / Фото www.mcc15.org
Про це повідомляє The Seattle Times з посиланням на The Associated Press.
При цьому на даний момент поліцейські не знають точно, що сталося з порушником після стрибка у воду. Водолази шукали в чоловіка в річці, але так і не змогли його знайти.
У Департаменті поліції Нью-Йорка повідомили, що поліцейські отримали повідомлення про проникнення невідомого в будівлю ООН від співробітників служби безпеки організації, після чого виїхали на місце подій.
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