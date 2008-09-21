На Алясці відкрилася дорога в нікуди

На Алясці відкрилася так звана "Дорога в нікуди". Вона повинна була вести до моста, що сполучає місто Кетчикан (Ketchikan) і острів Гревіна (Gravina), де знаходиться аеропорт і проживає 50 жителів, передає Associated Press.

Будівництво дорогі завдовжки 3,2 милі (5,1 кілометра) велося на федеральні кошти і обійшлося в 25 мільйонів доларів. Вартість моста складала 400 мільйонів доларів.

Після того, як міст став національним символом бездумного фінансування, губернатор Аляски Сара Пейлін, яка в даний час є кандидатом у віце-президенти США від Республіканської партії, запропонувала його не будувати, щоб заощадити кошти платників податків.

У 2006 році, в ході передвиборчих перегонів за крісло губернатора, вона підтримувала будівництво моста. Одним з самих ярих супротивників проекту був Джон Маккейн, нинішній кандидат в президенти від республіканців.

Не дивлячись на рішення не фінансувати будівництво моста, Вашингтон все одно виділив Алясці половину відповідної суми за умови, що вона буде витрачена на інші проекти. Попередники розподілили всі гроші, окрім 60 мільйонів доларів. Ці кошти, як вирішила Пейлін, підуть на поліпшення доступу до острова Гревіна.

Поки до кінця не зрозуміло, як використовуватимуть дорогу в нікуди. Мер Кетчикана пропонує віддати її під перегони, полювання і, можливо, майбутнє будівництво.

Лента.ру