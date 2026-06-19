У 'ПриватБанку' змінився курс валют: скільки коштує долар 19 червня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 19 червня, зріс на 10 копійок і становить 45,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав одразу на 25 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю подорожчав на 20 копійок і складає 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 27 копійок і складає 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 19 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,91 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня значно посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 47 копійок.

При цьому курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 7 копійок і складає 45,14 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 25 копійок і становить 52,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,30 гривні за євро.

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