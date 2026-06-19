Андрій Каут

Водночас значні ризики для безпеки судноплавства залишаються й досі.

Супертанкери, завантажені майже 80 мільйонами барелів нафти, знаходяться в Перській затоці та готові перетнути Ормузьку протоку в будь-який момент, якщо отримають дозвіл від судновласників, повідомляє Bloomberg.

Неіранська сира нафта від виробників Перської затоки знаходиться на 40 супертанкерах класу VLCC. Обсяг "чорного золота" в затоці, ймовірно, буде вищим, якщо до цього числа додати менші танкери. Минулого року близько 15 мільйонів барелів нафти на день з регіону постачалося до Азії.

Близько 21 супертанкера вказують на те, що вони прямують до Азії, п'ять з них сигналізують про Китай як пункт призначення. Ще п'ять прямують до перевантажувальних вузлів біля Малайзії та Сінгапуру. Щонайменше три, за всіма ознаками, прямували на схід до протоки зі звичайною швидкістю станом на ранок п'ятниці.

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Обсяги енергоресурсів, що прямують до Азії, є добрим знаком для покупців у цьому регіоні, який сильно залежить від близькосхідної сирої нафти. Під час війни азійським нафтопереробним заводам довелося скоротити обсяги поставок, а країнам – використовувати запаси, щоб впоратися з дефіцитом нафти.

Водночас і досі існує невизначеність щодо точного статусу протоки. 18 червня в Оманську затоку вийшли три саудівські супертанкери, що свідчить про те, що судна починають рухатися. Проте морська торгова група BIMCO попередила, що значні ризики для безпеки судноплавства залишаються, попри угоду між США та Іраном про дозвіл на транзит.

Хоча ясності немає, оптимізм щодо потенційного повторного відкриття, схоже, вселив у судновласників та фрахтувальників достатню впевненість, щоб відправляти кораблі через протоку останніми днями. Судна, що перевозили майже 10 мільйонів барелів нафти, або вийшли за межі протоки, або проходили через неї в четвер, включаючи танкери VLCC, що належать Саудівській Аравії, як показали дані відстеження суден.

Війна в Ірані – головні новини

14 чеврня США та Іран заявили, що домовилися про рамкову угоду щодо припинення війни, зокрема скасування американської блокади Ірану та відновлення проходу суден Ормузькою протокою.

Рамкова угода також передбачає створення приватного фонду на 300 млрд доларів, призначеного для залучення інвестицій в Іран. Більше половини цієї суми вже погоджено. Серед інших, участь в ньому зголосилися взяти компанії з таких залежних від близькосхідної нафти азійських країн, як Південна Корея, Японія, Сінгапур та Малайзія.

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