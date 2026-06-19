Російські атаки можуть скоротити експорт зерна з України на третину, – Reuters

В Україні зростають перехідні запаси зерна, що тисне на ціни і урізає доходи фермерів.

Збільшення кількості російських атак на українські морські порти та судна може скоротити обсяги щомісячних поставок зерна на третину. Вони вже призвели до зростання збитків для операторів терміналів, які, за їхніми словами, вони не можуть покрити самостійно, повідомляє Reuters.

Україна - один з найбільших експортерів зерна у світі, але значною мірою залежить від чорноморських портів, які обробляють понад 90% її експорту. Через порти Одеської області нещодавно проходило близько 6 мільйонів тонн вантажів на місяць.

Посилені ракетні атаки ворога, зокрема безпілотниками, на порти, судна, залізниці та енергетичну інфраструктуру загрожують потоку вантажів.

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"Потенційно, обсяги експорту з одеських портів можуть впасти до 4 мільйонів метричних тонн на місяць через напади. Близько 1 мільйона тонн можна перенаправити на дунайські термінали, але не більше – логістика там дорога", – каже заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Падіння на 30% експорту в ключові місяці може стати значним викликом для експортерів, оскільки Україна вступає в новий сезон з великими перехідними запасами, що чинитиме тиск на внутрішні ціни, зменшуючи доходи фермерів.

Перебої з експортом також можуть мати широкі наслідки для економіки України, де сільськогосподарський експорт залишається ключовим джерелом надходжень в іноземній валюті. Це також може вплинути на світові ринки. В останні сезони на Україну припадало близько 6% глобального експорту пшениці та близько 11% світового експорту кукурудзи.

Удари по терміналах

Росія неодноразово атакувала українські порти та енергетичну інфраструктуру під час війни. За оцінками, збитки портових терміналів з початку повномасштабної агресії становлять 1,5 мільярда доларів. При цьому вони не мають достатньо власних грошей на відновлення.

Висоцький каже, що уряд знає про це, але бюджетні ресурси наразі зосереджені на підготовці енергетики України до зими, коли очікується, що Росія посилить удари по енергетичному сектору. Для операторів терміналів збитки не обмежуються будівлями чи сховищами. Вони кажуть, що порти використовують спеціалізоване обладнання, яке важко швидко замінити.

Також посилилися атаки на судна, що заходять у порти або завантажуються в них, що підвищує вартість фрахту та робить судновласників менш схильними заходити в порти.

За оцінками, перехідні запаси зерна станом на 1 липня доходили до 9,5 мільйона тонн. У липні минулого року в Україні було 7 мільйонів тонн зерна, а роком раніше – 6,4 мільйона тонн. Ці обсяги потенційно могли бути експортовані, але логістичні проблеми завадили відвантаженню. У поточному сезоні, який завершується в червні, Україна експортувала 34,9 мільйона тонн зерна порівняно з 39,5 мільйона сезоном раніше.

Експорт агропродукції з України – останні новини

За перший квартал 2026 року Україна поставила за кордон 15,5 млн тонн сільгосппродукції на 6,3 млрд доларів. Рік до року виручка зросла на 8,3%, або на 482 млн доларів.

За експортом деяких видів продукції у травні Україна показала кращі за обсягом показники за останні роки. Так, 7-річним рекордом стали поставки 229,18 млн. штук курячих яєць на загальну суму 23,9 млн. доларів.

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