У старих iPhone знайшли небезпечну вразливість: Apple не зможе її виправити

Ця вразливість стосується низки популярних пристроїв Apple, зокрема моделей iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR та лінійки iPhone 11.

Фахівці з кібербезпеки компанії Paradigm Shift виявили в чіпах Apple A12 та A13 серйозну вразливість, яка дозволяє зламати iOS. Вразливість стосується iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR та лінійки iPhone 11.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що нова вразливість знаходиться в BootROM – найпершому коді, який виконується iPhone під час увімкнення. Оскільки проблема лежить у самому апаратному забезпеченні, Apple не зможе виправити її через оновлення iOS, тому експлойт вважається фактично "неусувним" для вже випущених пристроїв, пише 9to5Mac.

За даними дослідників, під час підключення пристрою через USB зловмисник може домогтися виконання власного коду вже на етапі завантаження системи. Експлойт дозволяє тимчасово відключати низку вбудованих механізмів захисту та запускати непідписане ПЗ.

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Поки що про масові віддалені атаки мова не йде, але ця знахідка представляє великий інтерес для дослідників безпеки та джейлбрейк-спільноти, оскільки відкриває доступ до низькорівневих функцій системи.

Якщо у вас iPhone 12 або новіша модель, можна не хвилюватися. А ось власникам iPhone XS та серій 11 експерти радять не залишати телефон без нагляду та не підключати до чужих кабелів.

Напередодні Apple представила iOS 27, яку підтримуватиме навіть семирічний iPhone 11. У компанії заявили, що старі смартфони працюватимуть на iOS 27 швидше, ніж на всіх попередніх версіях.

Перша бета-версія iOS 27 уже доступна для розробників та ентузіастів. Публічне бета-тестування розпочнеться в липні, а фінальний реліз заплановано на вересень – у той самий день, що й випуск нових iPhone.

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