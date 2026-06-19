'Дістанемо аж до Уралу': секретні українські дрони зграями атакують Росію, - Politico

Українська розвідка перетворила удари далекобійними безпілотниками на масштабну операцію у глибокому тилу Росії.

Україна суттєво наростила кампанію ударів по території Росії за допомогою далекобійних безпілотників. Якщо на початку 2024 року йшлося про кілька десятків запусків на місяць, то зараз Сили оборони застосовують у середньому від 200 до 300 дронів щоночі, пише Politico.

Журналісти отримали доступ до одного з секретних об'єктів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. На закритому майданчику українські фахівці збирають та готують до запуску далекобійні ударні безпілотники "Лютий". За даними ГУР, вони здатні нести до 60 кілограмів вибухівки та долати відстань майже до 2000 кілометрів.

"Вони зараз наш найважливіший козир у цій війні", – заявив командир підрозділу з позивним Вектор.

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За його словами, основною метою ударів залишаються військові об'єкти, нафтопереробні заводи та інфраструктура, яка забезпечує фінансування російської військової машини.

"Тепер вони розуміють, що це війна"

У ГУР переконані, що кампанія вже змінила сприйняття війни всередині Росії.

"Спочатку росіяни вважали, що проводять спеціальну військову операцію. Тепер вони розуміють, що це війна", – сказав Вектор.

Він також звернувся до росіян:

"Ця війна тепер дійшла і до ваших домівок. Ми сподіваємося, що це послання допоможе Росії покласти край цій війні".

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на ефективності ударів по російській території. У відкритому листі до Володимира Путіна він заявив, що наслідками таких атак стають дефіцит пального, зростання цін та психологічний тиск на населення РФ.

"Їм не подобаються наші дрони та ракети", – написав Зеленський.

Український президент раніше називав такі операції "довгостроковими санкціями" проти Росії.

Удари вже б'ють по нафтовій галузі РФ

За даними видання, українські атаки вже створюють економічні проблеми для Росії. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак нещодавно визнав скорочення видобутку нафти через "незаплановані ремонтні роботи" на підприємствах.

Йдеться про нафтопереробні заводи, які зазнали ударів українських безпілотників. Частина об'єктів була змушена скоротити виробництво або тимчасово зупинити роботу.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що головна перевага Росії перетворилася на її слабкість:

"Тепер, завдяки досягненням України у сфері високоточних ударів на великій відстані, те, що колись було сильною стороною Росії, тепер є її основною вразливістю. Вони не можуть захистити все. Кожен нафтопереробний завод, кожна верф, кожен завод – усе тепер досяжне".

Як працює система ударів

За словами розвідників, під час атак використовуються не лише ударні дрони, а й безпілотники-приманки, які перевантажують російську протиповітряну оборону.

Крім того, застосовуються реактивні безпілотники "Пекло", які значно швидші за "Лютий".

"Він надзвичайно точний і надзвичайно швидкий. Завдяки спеціальній навігаційній системі та спеціально розробленій антені він може вражати навіть дуже малі цілі з високою точністю", – пояснив технік ГУР із позивним Логіст.

У ГУР також розповіли, що маршрути польотів плануються за допомогою системи на базі штучного інтелекту Prisma, яка аналізує погоду, розташування засобів ППО та радіоелектронної боротьби.

"Ми щодня і щогодини знаємо, як вони переміщують свої системи протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби. Щоночі ми використовуємо різні маршрути польотів. Ми ніколи їх не повторюємо", – заявив Вектор.

За його словами, така тактика дозволяє постійно адаптуватися до дій противника та підтримувати ефективність ударів.

У ГУР стверджують, що можливості українських безпілотників продовжують зростати. Деякі моделі вже здатні долати понад 3200 кілометрів і нести бойову частину масою понад 225 кілограмів. Вектор каже:

"Будьте певні, що ми можемо дістатися будь-якого місця аж до Уралу. А якщо пощастить, можливо, навіть далі".

Дрони атакують Росію - останні новини

Нагадаємо, 16 червня влада Москви заявляла про збиття 25 БпЛА. Московський мер Сергій Собянін визнав ураження НПЗ. В той же день український президент Володимир Зеленський також підтвердив інформацію про удар по НПЗ у Москві, зазначивши, що це "справедлива відповідь на російські удари".

Reuters пише, що нафтопереробний завод у Москві зупинив свою роботу після ударів Сил оборони України.

В ніч на 18 червня українські дрони вдруге за тиждень уразили Московський нафтопереробний завод (НПЗ), а також завдали ударів по цілях у Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях України.

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