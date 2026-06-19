Фіцо розповів про відкриту дискусію із Зеленським у Єревані

Словацький прем’єр пишається, що не уникає спілкування з українським президентом попри розбіжності з низки питань.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо задоволений дискусіями з Україною, навіть якщо обидві країни не мають однакових позицій щодо низки питань.

Про це Фіцо сказав у відеозверненні, оприлюдненому у мережі X. Зокрема, він розповів про нещодавню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у столиці Вірменії Єревані.

За його словами, тоді відбулася "відкрита дискусія" з приводу тих питань, щодо яких погляди словацького прем’єра і українського президента сходяться, і також щодо тих, де вони мають розбіжності.

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"Дуже радий, що діалог між нашими країнами триває, навіть якщо ми не поділяємо однакових поглядів на всі питання", - наголосив Фіцо.

Також він запевнив, що рішуче виступає за діалог і вважає, що було б неправильно уникати спілкування із Зеленським.

Як додав Фіцо, він обговорював з Зеленським практичні питання, зокрема, триваючу підготовку до спільного засідання урядів Словаччини та України.

"Ми також говорили про поточну ситуацію, про розширення Євросоюзу у цілому. Наш діалог переростає в щось конструктивне та змістовне. Особисто, я цьому радий, хоча, як я сказав, ми дотримуємося відмінних поглядів щодо багатьох питань", - відзначив Фіцо.

Він додав, що знову зустрінеться з Зеленським наступного тижня вже у Гданську, де 25-26 червня відбудеться конференція з відновлення України.

Словаччина і Україна

Як повідомляв УНІАН, Фіцо підтримує встановлення прямої лінії зв'язку між РФ та Україною. Також його країна не має наміру надавати Україні зброю та фінансову допомогу.

Також Фіцо прагне отримати відшкодування вартості військової техніки, переданої Україні.

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