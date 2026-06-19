У Британії українця засудили до семи років позбавлення волі за підпал майна Стармера

Його визнали винним за двома пунктами звинувачення.

У Великій Британії українця, який скоїв серію підпалів об’єктів, пов’язаних із британським прем’єр-міністром Кіром Стармером, засудили до семи років позбавлення волі. Про це пише Reuters.

Зазначається, що протягом п’яти днів у травні 2025 року поліція виїжджала на виклики щодо пожеж у будинку на півночі Лондона, пов’язаному зі Стармером, в іншому будинку поблизу, де він раніше проживав і де досі мешкала його невістка, а також на пожежу, під час якої згорів автомобіль Toyota, що раніше належав британському лідеру.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що за цією серією підпалів стоїть 22-річний українець Роман Лавринович. У понеділок, 15 червня, у лондонському суді Олд-Бейлі його визнали винним за двома пунктами звинувачення у підпалі, скоєному з порушенням правил безпеки, що створювало загрозу для життя людей. Разом із ним було засуджено й 27-річного громадянина Румунії Станіслава Карпюка, який народився в Україні, за змову з метою вчинення підпалу.

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Прокурори лондонського суду заявили, що Лавриновичу запропонували винагороду за вчинення підпалу через акаунт у Telegram. Автор акаунта спілкувався з ним як російською, так і українською мовами, і прокурори не вказали, хто або яка організація, як припускається, стояла за цим акаунтом. Лавринович у суді заявив, що не знав, на кого він мав напасти.

"Ви не людина з високими принципами, і вас легко підкупили", – сказав обвинуваченому суддя Ніл Гарнхем.

Третій підозрюваний у справі про підпали майна Стармера

Нагадаємо, що раніше поліція Великої Британії заарештувала третього підозрюваного у справі про підпали об’єктів, пов’язаних із британським прем’єр-міністром Кіром Стармером. Це 34-річний громадянин України Петро Починок, якого звинувачують у змові з метою вчинення підпалу з наміром поставити під загрозу життя інших людей.

Починок звинувачується у змові з першими двома підозрюваними – громадянином Румунії Станіславом Карп’юком та українцем Романом Лавриновичем.

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