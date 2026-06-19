Що станеться з тілом, якщо щодня їсти кіноа: вчені назвали головну перевагу

Ефект від щоденного вживання стане помітним уже через місяць.

Регулярне вживання кіноа може позитивно впливати на артеріальний тиск і здоров’я серця.

До такого висновку дійшли дослідники, які вивчали вплив популярної цільнозернової культури на організм людини, пише Verywellhealth. Вчені зазначили, що кіноа багата на клітковину, антиоксиданти, магній і калій – речовини, які відіграють важливу роль у підтримці нормальної роботи серцево-судинної системи.

Згідно з даними одного з досліджень, щоденне вживання продуктів з кіноа протягом 30 днів сприяло помірному зниженню артеріального тиску у дорослих.

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Вчені пояснили цей ефект одразу кількома факторами. Зокрема, кіноа містить бета-глюкан – різновид клітковини, який допомагає знижувати рівень холестерину та підтримувати здоровий кров'яний тиск. Крім того, у складі продукту є корисні ненасичені жири, магній і калій, що сприяють розслабленню кровоносних судин і поліпшенню роботи серця.

Окрім впливу на артеріальний тиск, кіноа може мати й інші переваги для здоров’я. Дослідження показали, що регулярне вживання цієї крупи здатне знижувати рівень "поганого" холестерину, зменшувати запальні процеси в організмі, а також допомагати контролювати вагу.

Як включити кіноа в раціон

Експерти зазначили, що кіноа легко включити до щоденного раціону. Її можна використовувати в салатах, супах, овочевих стравах, додавати до йогуртів та сніданків із фруктами й горіхами. Крім того, крупа може стати корисною альтернативою білому рису або картоплі.

Водночас фахівці наголосили, що одного продукту недостатньо для контролю артеріального тиску. Для підтримки здоров’я серця автори дослідження рекомендували дотримуватися збалансованого харчування, вживати більше овочів, фруктів і цільнозернових продуктів, обмежувати кількість солі та цукру, регулярно займатися фізичною активністю та підтримувати здорову вагу.

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