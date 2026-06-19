Названо 'найдешевшу' і 'найдорожчу' країни Євросоюзу

Найвищий рівень вартості життя серед країн ЄС зафіксовано в Данії.

Ціни на товари та послуги повсякденного попиту в 27 країнах Європейського Союзу значно відрізняються. Про це свідчать нові дані Євростату за 2025 рік.

У минулому році найвищий рівень вартості життя серед країн ЄС зафіксовано в Данії – він виявився на 40% більшим за середній по Євросоюзу. Далі йдуть Ірландія (+36%) та Люксембург (+32%).

До групи найдешевших країн блоку в першу чергу належить Болгарія, де споживчий кошик коштує на 37% менше за середній показник по ЄС. Також до трійки "найдешевших" країн Євросоюзу потрапили Румунія (-35%) і Польща (-27%).

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Витрати на житло, що становлять найбільшу частку витрат європейських домогосподарств, в Ірландії перевищували середній рівень по ЄС на 90%, тоді як у Болгарії вони були на 59% нижчими за середні показники по Євросоюзу.

Друга за обсягом категорія витрат – продукти харчування та безалкогольні напої – демонструвала найменшу варіативність цін між країнами Європейського Союзу.

Найвищий рівень цін зафіксовано в Люксембурзі, де він на 22% перевищував середній показник по ЄС, тоді як найнижчі значення спостерігалися в Румунії – на 20% нижче за середньоєвропейський рівень.

Ціни на освіту в Євросоюзі різняться в рази: від менш ніж половини середнього рівня в Румунії до більш ніж утричі вищого у Люксембурзі.

Ціни в Європі – останні новини

Раніше повідомлялося, що Ісландія очолила рейтинг найдорожчих країн світу, уперше за багато років випередивши Швейцарію. Фахівці вважають, що це відображає проблеми невеликої атлантичної економіки, яка традиційно переживає цикли підйомів і спадів. Вони кажуть, що постпандемічний стрибок у туризмі – ключовому драйвері економічного зростання Ісландії – спричинив відновлення економіки та підвищення цін.

Повідомлялося також, що аналітики компанії Post Office визнали столицю Боснії і Герцеговини – Сараєво – найкращим напрямком для бюджетного сіті-брейку в Європі у цьому році. За словами фахівців, місто є ідеальним вибором для тих, хто шукає поєднання багатої культури, історії та смачної кухні за доступними цінами.

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