Людей майже немає: які професії найбільш затребувані біля фронту

У прифронтових областях спостерігається дефіцит кадрів і подальше зміщення робочої сили до безпечніших регіонів.

Найбільший попит у прифронтових областях роботодавці фіксують на продавців, водіїв і різноробочих. Водночас на багато вакансій українці стали відгукуватися рідше, що свідчить про поглиблення дефіциту кадрів, ідеться в дослідженні "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН.

Зазначається, що найбільше оголошень зафіксовано на посаду продавця. Порівняно з травнем минулого року, запит на кандидатів зріс на +2%. Медіанні зарплати по областях: 16,3 тис. грн у Херсонській, 16 тис. грн у Харківській, 15,7 тис. грн у Запорізькій, 15 тис. грн у Миколаївській, 14,5 тис. грн у Сумській.

Також активно у травні шукали водіїв. У згаданих регіонах ця посада на другому місці за кількістю оголошень. Найвищу медіанну зарплату водіям пропонують у Харківській області – 32,5 тис. грн, а у Херсонській – 30 тис. грн. У Сумській, Запорізькій та Миколаївській водіям пропонують медіанні 27,5 тис. грн.

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Популярною серед роботодавців є вакансія різноробочого. Найбільш активно їх шукають у Харківській області, медіанна заробітна плата у травні 2026 року становить 22,5 тис. грн (найвищий показник серед прифронтових регіонів). Близько 21 тис. грн готові платити у Запорізькій області, а у Миколаївській та Сумській показник на рівні 20 тис. грн.

У Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях роботодавці також активно шукали кухарів. У Миколаївській та Запорізькій медіанна зарплата на рівні 18,5-19 тис. грн, а у Херсонській дещо менша – 15 тис. грн.

Серед інших професій, на які фіксується велика кількість оголошень: вантажник, бариста, продавець-консультант, автослюсар та охоронець.

Попит на роботу у прифронтових областях

Попри зростання кількості вакансій, попит серед кандидатів на окремі посади зменшується. Кількість відгуків на вакансію продавця найвища (як і кількість оголошень), однак порівняно з минулим роком вона менша на 20%. Також рідше почали відгукуватись на посади будівельника (-22%), швачки (-21%), автослюсара (-18%) та продавця-консультанта (-17%).

Тенденцію зростання активності пошукачів у травні 2026 року фіксували на пропозиції роботи різноробочим (+14%), бариста (+13%), касира (+12%) та водія (+3%).

При цьому є професії, для яких у згаданих регіонах майже не фіксували вакансій у травні 2025–2026 років. Серед них: брокери, керівники відділу продажів, менеджери, супервайзери, юристи, копірайтери, аудитори, фотографи та SMM-менеджери.

Попри складну безпекову ситуацію, аналітики відмічають, що ринок праці у прифронтових областях залишається активним.

"Роботодавці дедалі частіше шукають працівників для сфер торгівлі, логістики та фізичної праці. Водночас кількість відгуків на багато вакансій скорочується, що свідчить про дефіцит кадрів і подальше зміщення робочої сили до безпечніших регіонів. Найбільший запит з боку роботодавців зосереджений на робітничих професіях, тоді як офісні спеціальності значно менше представлені серед актуальних вакансій", - резюмували аналітики.

Робота в Україні - останні новини

За результатами дослідження "OLX Робота", в Україні зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. Найбільше вакансій з сезонної роботи у травні 2026 року спостерігається для різноробочих з медіанною зарплатою 18,7 тисячі гривень.

При цьому у квітні український ринок праці демонстрував помітне скорочення попиту серед роботодавців у низці професій. Тоді найбільше падіння спостерігалося на вакансії домробітниць, таксистів та вакансії, які підходять для студентів або початку кар’єри.

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