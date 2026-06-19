Через добу у Путіна все таки прокоментували удари України по Москві

Путін отримує зведення регулярно, по кілька разів на день і за необхідності в будь-який час дня та ночі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи масштабний дроновий удар по Москві, заявив, що російська система протиповітряної оборони показує "високі показники роботи" та рекомендував дивитися "вражаючі зйомки" наслідків ударів Росії по Україні.

Про це повідомив телеканал Дождь. "Справді, дронові атаки продовжуються, вживаються відповідні заходи з ліквідації наслідків. Високі показники роботи систем ППО, незважаючи ні на що. Щодо президента, зведення він отримує регулярно, по кілька разів на день і за необхідності в будь-який час дня та ночі", - сказав він.

Також Пєсков порекомендував дивитися більше зйомок із різних міст України, які піддаються повітряним ударам російських окупантів.

Відео дня

"Зйомки вражаючі за наслідками ударів наших збройних сил. Ці удари будуть продовжуватися", - сказав речник Кремля.

Повторні дари по НПЗ Москви: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 18 червня українські захисники повторно уразили Московський нафтопереробний завод. Попередній удар був 16 червня.

Московський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом Москви.

За даними джерел Reuters, внаслідок цього удару було пошкоджено об'єднану установку з переробки нафти Euro+, введену в експлуатацію у 2020 році в рамках програми модернізації заводу. Зокрема, установка включає секцію перегонки сирої нафти номінальною потужністю близько 140 000 барелів на день - 47% від потужності нафтопереробного заводу, установку каталітичного риформінгу та установку гідроочищення дизельного палива.

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