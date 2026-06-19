Західні фахівці обрали найкращий компактний електромобіль на планеті

За словами фахівців, Renault 5 вирізняється відмінними характеристиками та гарною керованістю.

Компактні електрокари дедалі частіше зустрічаються на європейських дорогах: розвиток акумуляторних батарей та різноманітні стимули підштовхують водіїв перейти на електричні авто. Сьогодні ринок пропонує великий асортимент таких моделей, тому фахівці британського Autocar вирішили допомогти водіям обрати найкращий варіант 2026 року.

На перше місце вони поставили новий Renault 5 E-Tech, що відтворює образ знаменитої моделі 1972 року, на честь якої автомобіль і отримав свою назву.

"На нашу думку, найкращим компактним електромобілем, який можна придбати сьогодні, є Renault 5. Він вдало поєднує ретро-дизайн із приємними ходовими якостями, добре продуманим салоном та стартовою ціною, яка нижча за ціни багатьох його основних конкурентів", – зазначають експерти.

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Сьогодні новий електромобіль Renault 5 E-Tech коштує в Європі в межах від 23 000 до 36 400 євро (1 184 700 - 1 874 917 грн) залежно від версії, ємності батареї та комплектації.

Британські експерти зазначають, що новий Renault – далеко не єдиний варіант для тих, хто хоче придбати гарний компактний електромобіль. Вони також визначили переможців в окремих номінаціях.

Найкращі компактні електромобілі:

Renault 5 – найкращий варіант для повсякденного використання. Fiat Grande Panda Electric – найкращий вибір для тих, хто цінує стиль. MG 4 EV – найкращий за запасом ходу. Mini Cooper E – найкращий за керованістю. Nissan Micra – найкращий за плавністю ходу та вишуканістю. Citroën ë-C3 – найкращий за співвідношенням ціни та якості. Ford Puma Gen-E – найкращий вибір для тих, хто шукає просторий салон. Hyundai Inster – найкращий за функціональністю салону. Volkswagen ID 3 – найкращий з точки зору простору та комфорту. BYD Dolphin Surf – найкращий за рівнем базового оснащення.

Електромобілі, які заслуговують на увагу

Раніше автомобільний експерт сервісу JustAnswer і автомеханік Кріс Пайл у коментарі для GoBankingRates назвав шість електромобілів, які, на його думку, виправдовують свою вартість. До списку потрапили Hyundai Ioniq 5, Rivian R1T, BMW i4, Volvo EX30, а також Tesla Model 3 і Model Y,

За словами фахівця, кожна з цих моделей пропонує вдале співвідношення ціни, характеристик і практичності, тому їх можна вважати вигідною покупкою.

Нагадаємо також, що нещодавно експерти назвали найкращий недорогий електромобіль.

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