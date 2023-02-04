У розбірках взяли участь 15 жінок.

Рейс до Бразилії перетворився на хаос, оскільки сталася масова бійка між 15 жінками, які "роздавали" одна одній ляпаси, тягали за волосся та несамовито кричали.

Як повідомляє Daily Mail, "махач" стався під час рейсу авіакомпанії Gol Airlines із Сальвадора в Сан-Паулу. В однієї з учасниць бійки навіть злетів топ без бретелей - вона була змушена прикривати груди руками.

Повідомляється, що сварка виникла між двома родинами після того, як мати запитала у пасажирки, чи може вона помінятися місцями з її дитиною з особливими потребами. Отримавши відмову, жінка розпочала бійку, до якої підключилася решта. Члени екіпажу опинилися в епіцентрі розбірок, адже намагалися припинити їх.

Бійка сталася до злету, тож всіх учасників бійки вдалося висадити. Щоправда, виліт затримали через конфлікт. В авіакомпанії Gol, яка виконувала рейс, висловили жаль з приводу того, що сталося, і додали, що екіпаж діяв згідно з правилами безпеки.

Курйози на борту літака

Раніше чоловік у стані алкогольного сп'яніння помочився на попутницю бізнес-класу рейсу Air India. Через кілька тижнів після інциденту та після скарги постраждалої авіакомпанія домоглася порушення справи проти дебошира і рекомендувала внести його до списку осіб, яким заборонені польоти.

Торік у січні пасажир літака, що летів з Єгипету до Харкова, закурив на борту електронну сигарету. Це не сподобалося одній з пасажирок, яка обматюкала його за скоєний вчинок.

А вчителька зі США провела майже п'ять годин у туалеті літака, який прямував до Ісландії. У жінки під час польоту виявили COVID-19.

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