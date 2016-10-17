Слон - друг людини: в мережі набирає популярність відео порятунку "потопаючого" дресирувальника велетнів
13:27, 17 жовтня 2016Курйози
2480 0
У Природному парку слонів в Таїланді слоненя поспішає на допомогу дресирувальнику, якого нібито забирає потоком бурхливої річки.
Слоненя кинулося рятувати "потопаючого" дресирувальника / скріншот
Відеоопубліковано в YouTube.
Читайте такожСлонів у ПАР вчать знаходити вибухівку (фото)
За словами "тонучого" канадця Дарріка Томсона, він лише вдавав.
Співробітник парку зазначив, що "якщо ми ставимося до тварин з любов'ю, вони завжди платитимуть нам тим же".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter