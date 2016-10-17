Слон - друг людини: в мережі набирає популярність відео порятунку "потопаючого" дресирувальника велетнів

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За словами "тонучого" канадця Дарріка Томсона, він лише вдавав.

Співробітник парку зазначив, що "якщо ми ставимося до тварин з любов'ю, вони завжди платитимуть нам тим же".