В США білка стала причиною короткого замикання на виборчих дільницях у день дострокового голосування

Про це повідомляє телеканал CNN.

Дострокове голосування на виборах президента США проходило напередодні Хелловіна. Через дії білки в будівлі не було електрики понад 8 годин.

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«Ми втратили електрику і були змушені голосувати на папері», - сказав заступник голови виборчого округу Майамі Ерік Морган.

При цьому телеканал не зміг додзвонитися до голови із обслуговування американського округу для того, щоб дізнатися яку-небудь додаткову інформацію.

Морган додав, що поки не знає, чи вижила білка через коротке замикання, яке і призвело до відключення електроенергії.