В США білка стала причиною короткого замикання на виборчих дільницях у день дострокового голосування
16:57, 04 листопада 2016Курйози
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В американському окрузі Майамі, штат Огайо, виборці були змушені голосувати, використовуючи запасні паперові бюлетені через те, що в будинку з вини білки сталося відключення електрики.
Білка завадила голосуванню на виборах президента США в Огайо / Фото УНІАН
Про це повідомляє телеканал CNN.
Дострокове голосування на виборах президента США проходило напередодні Хелловіна. Через дії білки в будівлі не було електрики понад 8 годин.
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«Ми втратили електрику і були змушені голосувати на папері», - сказав заступник голови виборчого округу Майамі Ерік Морган.
При цьому телеканал не зміг додзвонитися до голови із обслуговування американського округу для того, щоб дізнатися яку-небудь додаткову інформацію.
Морган додав, що поки не знає, чи вижила білка через коротке замикання, яке і призвело до відключення електроенергії.
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