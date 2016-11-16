У Китаї 20 тисяч качок влаштували затор: переходили дорогу організованим строєм (відео)

Птахи протягом близько двох хвилин організовано переходили дорогу по "зебрі", передає Daily Mail.

Відео зняв один із водіїв, який застряг перед строєм качок.

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При цьому водії терпляче чекали, поки всі птахи не перейдуть на протилежну сторону.

"Дивно, але жодна качка не вийшла зі строю за межі пішохідного переходу", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Китаї на одній зі швидкісних магістралей гуси заблокували рух транспорту. "1 300 гусей крокували вздовж дороги, чим викликали чималий подив водіїв", - йшлося у повідомленні.