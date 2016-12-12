У Швеції з'явилася мережа магазинів і кафе для мишей (фото)
15:27, 12 грудня 2016Курйози
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Група художників Anonymouse встановила у шведському місті Мальме вуличні магазинчики і кафе для мишей.
На вулицях Мальме миші можуть відпочити за столиком у кафе / Фото instagram.com/anonymouse_mmx
Назва групи Anonymouse складене з слів "Anonymous" (анонімний) і "mouse" (миша). Створені художниками "заклади" виглядають як людські. Біля одного з магазинів висить афіша фільму "Were-rat" ("щур-перевертень"). Таким чином художники створили "мишачий світ", що копіює людський.
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12 грудня автори магазинчиків написали на своїй сторінці в Instagram, що їх роботи привернули забагато уваги, тому їх довелося тимчасово закрити.
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