У Швеції з'явилася мережа магазинів і кафе для мишей (фото)

Назва групи Anonymouse складене з слів "Anonymous" (анонімний) і "mouse" (миша). Створені художниками "заклади" виглядають як людські. Біля одного з магазинів висить афіша фільму "Were-rat" ("щур-перевертень"). Таким чином художники створили "мишачий світ", що копіює людський.

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12 грудня автори магазинчиків написали на своїй сторінці в Instagram, що їх роботи привернули забагато уваги, тому їх довелося тимчасово закрити.