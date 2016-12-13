"Перша жінка-гетьман": шапка Савченко підірвала соцмережі

Та не менше, ніж саму зустріч нардепа із ватажками терористів, обговорювали шапку Савченко, у якій вона з'явилася перед журналістами у понеділок.

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Соцмережі вибухнули жартами щодо головного убору депутата.

У Нади Савченко такая шапка, что у меня дикое желание ее снять и срочно начать варить в ней плов!!! — Почтипанчлайн (@lersklznva) December 12, 2016

шапка #Савченко - доказ того, щоб кремлівські політтехнологи уже ой як в ділі.. чекайте скоро новин — nick davydiuk (@nickdavydiuk) December 12, 2016

Як повідомляли раніше ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.