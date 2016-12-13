"Перша жінка-гетьман": шапка Савченко підірвала соцмережі

09:30, 13 грудня 2016
Курйози
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Таємні переговори депутата Надії Савченко із Захарченком і Плотницьким обурили громадськість. 

Шапка Савченко підірвала інтернет / twitter.com

Та не менше, ніж саму зустріч нардепа із ватажками терористів, обговорювали шапку Савченко, у якій вона з'явилася перед журналістами у понеділок.

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Соцмережі вибухнули жартами щодо головного убору депутата.

 

 

Як повідомляли раніше ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.

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Теги: #Мінськ#переговори#Савченко#шапка