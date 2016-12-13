"Перша жінка-гетьман": шапка Савченко підірвала соцмережі
Таємні переговори депутата Надії Савченко із Захарченком і Плотницьким обурили громадськість.
Та не менше, ніж саму зустріч нардепа із ватажками терористів, обговорювали шапку Савченко, у якій вона з'явилася перед журналістами у понеділок.
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Соцмережі вибухнули жартами щодо головного убору депутата.
#Савченко показала всем свою шапку! https://t.co/WM80gJ204s— Суржик Східний (@surgik_) December 12, 2016
В сеть попали фото как выглядели при встрече в Минске #САВЧЕНКО#ПЛОТНИЦКИЙ#ЗАХАРЧЕНКОpic.twitter.com/eUJ9j3Yn31— Андрей Ян (@Doriandrey) December 13, 2016
У Нади Савченко такая шапка, что у меня дикое желание ее снять и срочно начать варить в ней плов!!!— Почтипанчлайн (@lersklznva) December 12, 2016
шапка #Савченко - доказ того, щоб кремлівські політтехнологи уже ой як в ділі.. чекайте скоро новин— nick davydiuk (@nickdavydiuk) December 12, 2016
#савченкоpic.twitter.com/ClH4BowFFx— Голубовський Львів (@golubovsky) December 12, 2016
#Савченко – перша жінка гетьман ))) pic.twitter.com/9UG35EGINJ— Anatolii Mazarchuk (@Photo_Mazarchuk) December 12, 2016
Надя #Савченко к успєху ідьот, чєртєй не видя pic.twitter.com/qRKH3xw1X4— Hanna (@shypovnik) December 12, 2016
Як повідомляли раніше ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.
Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.