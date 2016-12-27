Президент Болівії ввімкнув у суді порно з телефону (відео)
19:23, 27 грудня 2016Курйози
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Ево Моралес не вимкнув звук у телефоні, коли запустив ролик.
Ево Моралес / REUTERS
Президент Болівії Ево Моралес попався на спробі подивитися порно під час засідання місцевого суду.
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Моралес забув вимкнути звук на смартфоні і насмішив характерними звуками інших учасників засідання. На відео, оприлюдненому LiveLeak.com, чути і звуки порноролика, і регіт у залі.
Як зазначає The Mirror, Ево Моралес вважається першим президентом, що представляє корінне населення країни. Президент не одружений, у нього є троє дітей від різних жінок.
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