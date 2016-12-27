Президент Болівії ввімкнув у суді порно з телефону (відео)

19:23, 27 грудня 2016
Курйози
6872 0

Ево Моралес не вимкнув звук у телефоні, коли запустив ролик.

Ево Моралес / REUTERS

Президент Болівії Ево Моралес попався на спробі подивитися порно під час засідання місцевого суду.

Читайте такожЕкшн по-російськи: в Казані посеред вулиці побилися Бетмен, Людина-Павук і Санта-Клаус (відео)

Моралес забув вимкнути звук на смартфоні і насмішив характерними звуками інших учасників засідання. На відео, оприлюдненому LiveLeak.com, чути і звуки порноролика, і регіт у залі.

Як зазначає The Mirror, Ево Моралес вважається першим президентом, що представляє корінне населення країни. Президент не одружений, у нього є троє дітей від різних жінок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Моралес#порно#Болівія