Американці одержали надзвичайно оригінальне поздоровлення з Різдвом

Одне з найоригінальніших поздоровлень з Різдвом одержали напередодні громадяни США.

Його прогавкав "перший пес" Америки скотч-тер`єр Барні, вихованець президента Джорджа Буша і його дружини Лори. Традиційний відеоролик з різдвяними поздоровленнями "від Барні" розміщений в інтернеті. Виконаний він цього разу в олімпійському стилі, а допомогли в його записі справжні олімпійські чемпіони - герої Ігор-2008 в Пекіні плавець Майкл Фелпс і гімнастка Настя Люкін. Сам же Барні з`являється в цьому наполовину анімаційному ролику як майстер з гімнастики, плавання і стрибків у воду. А оскільки під Різдво, як відомо, "можуть збутися всі бажання", то Барні ще сниться, як він перемагає в найпрестижнішому турнірі з гольфу і як партнери по команді скандують його ім`я.

Эхо Москвы