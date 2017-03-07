Інтернет "замироточив" коубами через заяву Поклонської про бюст Миколи ІІ

18:13, 07 березня 2017
Курйози
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Екс-"прокурор" окупованого Криму та нинішній "депутат" нелегітимної Держдуми заявила, що на території півострова замироточило погруддя останнього російського імператора Миколи II. Йдеться про скульптуру, встановлену в каплиці при будівлі прокуратури в Сімферополі.

Поклонська заявила, що бюст Миколи ІІ замироточив / twitter.com/dimitriyenteo

Приводів для глузувань з Поклонської додало те, що комісія РПЦ не виявила слідів мироточення на скульптурі Миколи ІІ.

Інтернет-користувачі глузують з "няш-мяш" Поклонської через цю заяву та ставлять їй діагнози. Для вас ми створили добірку кумедних коубів на цю тему. 

 

 

Раніше, 6 березня глава невеликого російського міста поблизу фінського кордону заявив, що в Росії "пустив сльозу" монумент Леніна.

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Теги: #Наталія Поклонська#бюст