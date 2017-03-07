Інтернет "замироточив" коубами через заяву Поклонської про бюст Миколи ІІ

Приводів для глузувань з Поклонської додало те, що комісія РПЦ не виявила слідів мироточення на скульптурі Миколи ІІ.

Інтернет-користувачі глузують з "няш-мяш" Поклонської через цю заяву та ставлять їй діагнози. Для вас ми створили добірку кумедних коубів на цю тему.

Раніше, 6 березня глава невеликого російського міста поблизу фінського кордону заявив, що в Росії "пустив сльозу" монумент Леніна.