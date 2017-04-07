У мережі збирає мільйонні перегляди відео двох автоматичних дверей, які "пропускають" одне одного
17:46, 07 квітня 2017Курйози
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Судячи з усього, такі двері були встановлені в одному з датських торгівельних центрів.
Опублікований вчора короткий відеоролик, на якому невдало розташовані двоє автоматичних дверей намагаються "пропустити" одне одного, за добу набрав понад 5,5 мільйонів переглядів, понад 26 тисяч поширень та 23 тисячі коментарів.
Вперше ж кумедний ролик був опублікований 8 тижнів тому в соцмережі Instargam, однак популярності він набув лише зараз. Судячи з усього, такі двері були встановлені в одному з датських торгівельних центрів.
Також в соцмережах вже з'явилося фото, як охоронці намагалися приборкати "ввічливі" двері.
Фото з Facebook
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