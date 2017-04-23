В окупованому Криму відкрили пам'ятник екс-президенту США

В окупованій Росією Ялті відкрили пам'ятник 32-му президентові США Франкліну Делано Рузвельту.

Про це повідомляє "РИА Новости".

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Відкриття було приурочено до святкування Дня вулиці Рузвельта.

За словами "мера" міста Андрія Ростенка, пам'ятник було встановлено "з урахуванням заслуг" політика "збереження світу у XX столітті".

Ростенко заявив, що ініціатива відкриття пам'ятника належить громадськості, а він тільки підтримав ідею.

Агентство пише, що пам'ятник був виготовлений в середині ХХ століття і з тих пір зберігався у музейних архівах.

Депутат Держдуми РФ і "екс-віце-прем'єр" окупованого Криму Руслан Бальбек на відкритті пам'ятника заявив, що за часів Рузвельта "ідеологічні і політичні розбіжності" не завадили США і СРСР "об'єднатися в боротьбі з фашизмом".

Рузвельт у 1945 році разом з лідерами СРСР і Великобританії брав участь у Ялтинській конференції, на якій обговорювалися питання післявоєнного устрою світу.