У Харкові набір для алкоголю налякав копів, які переплутали його із боєприпасами (фото, відео)

У Харкові поліцейські під час патрулювання помітили дерев’яний ящик, зовні схожий на армійський, в яких зберігають боєприпаси. Патруль одразу викликав вибухотехніків. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

«Місце знахідки огородили та викликали слідчо-оперативну групу Московського відділу поліції, а також вибухотехніків ГУНП», - йдеться у повідомленні.

Однак, як з’ясували експерти, у дерев’яному ящику знаходилися декоративні пляшка і стакани, виконані з фарфору у вигляді боєприпасів.

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«Предмети вилучено. Факт події зареєстрований у журналі єдиного обліку, перевірка триває», - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові у вікно аптеки кинули гранату. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області. Згідно з повідомленням, інцидент стався вранці на вулиці Салтівське шосе. Зловмисник пошкодили вікно аптеки, однак ніхто не постраждав. На місці події правоохоронці вилучили детонатор від гранати РГД-5.