У Харкові кинули гранату у вікно аптеки

У Харкові у вікно аптеки кинули гранату. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

Згідно з повідомленням, інцидент стався вранці на вулиці Салтівське шосе.

Зловмисник пошкодили вікно аптеки, однак ніхто не постраждав. На місці події правоохоронці вилучили детонатор від гранати РГД-5.

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Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень. Поліцейські вживають заходів для встановлення обставин події та кваліфікації даного факту.