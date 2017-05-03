У Харкові кинули гранату у вікно аптеки
12:57, 03 травня 2017Інциденти
691 0
Поліцейські вживають заходів для встановлення обставин події та кваліфікації даного факту.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав / dic.academic.ru
У Харкові у вікно аптеки кинули гранату. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.
Згідно з повідомленням, інцидент стався вранці на вулиці Салтівське шосе.
Зловмисник пошкодили вікно аптеки, однак ніхто не постраждав. На місці події правоохоронці вилучили детонатор від гранати РГД-5.
Читайте такожМасові заворушення під Радою у серпні 2015-го: суд вкотре не зміг розглянути справу по суті
Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень. Поліцейські вживають заходів для встановлення обставин події та кваліфікації даного факту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter