У Києві сімейство качечок по "зебрі" переходило дорогу (фото)

Симпатичну сім'ю – качечку з малими каченятами – кияни помітили біля Міжнародного виставкового центру на метро "Лівобережна", де в цей день проходив фінал пісенного конкурсу Євробачення-2017, передає спільнота "Київ автомобільний" у Facebook.

Качки переходили жваву трасу, причому не просто аби де, а по "зебрі". Сміливе сімейство дуже сподобалося жителям столиці.

Читайте такожУ Львові дика качка з каченятами застопорила рух по вулиці Стрийській (відео)

"Навіть качка розуміє, що дорогу потрібно переходити по "зебрі", а от люди далеко не всі здатні прийти до такого висновку", "На Євробачення, напевно, прилетіли". "Люди, які будуть на фіналі конкурсу, пропустіть багатодітну матір вперед", – пишуть в коментарях люди.

Багато хто відзначає, що вже бачили качок з малими каченятами і в інших районах Києва.