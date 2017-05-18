При виборі назви для норвезької провінції переміг варіант "Мордор"

Влада Норвегії вирішила об'єднати два фюльке на півночі країни - Тромс і Фіннмарк. В честь цього видання iTromso запитало у лінгвіста Гульбранна Альеу, як краще назвати новий регіон. Професор сказав, що на його погляд найбільш натуральне назва - Фіннмарк, пише Meduza.

iTromso також попросив читачів взяти участь у голосуванні та обрати назву, яка здається більш відповідною особисто їм. Крім нормальних варіантів, на кшталт «Фіннтромс», «Троммсфінн» або «Північна Норвегія», опитування включили два жартівливих варіанти - «Гокк» і «Мордор».

Читайте такожАмериканці побачили в згорілому дереві "портал в Мордор" (фото)

"Гокк" означає місце десь дуже далеко, «у чорта на куличках». А Мордор - володіння Саурона у «Володарі кілець» Джона Р. Р. Толкіна.

Спочатку Мордор програвав. Але через кілька днів голосування помітили за межами Норвегії - зокрема, заклик голосувати за назву з «Володаря кілець» з'явився на Imgur.

У підсумку Мордор вийшов на перше місце. Станом на 18 травня за цей варіант віддали 65 відсотків голосів (з 370 тисяч). На другому місці Гокк з 28 відсотками.

Головний редактор iTromso Стіг Якобсен визнав, що це неофіційне голосування. Але він би хотів, щоб нову провінцію назвали Мордором, а не як-небудь нудно.