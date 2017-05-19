Бабусин блюз: хіт білоруської пенсіонерки-гітаристки потрапить на MTV (відео)

Міжнародний телеканал зацікавився хітом інтернету, на якому пенсіонерка з Гомеля грає на вулиці на гітарі.

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Він попросив автора ролика використати відео у програмі. Знятий кілька років тому ролик зібрав у мережі понад 6 мільйонів переглядів. Під час гри жінка використовує звичайну лампочку замість додаткового інструмента - слайда, яким гітаристи виконують блюз.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі 82-річна акторка стала топ-моделлю. У такому поважному віці Хелена Норович вийшла на подіум вперше і тепер не сходить з обкладинок модного глянцю. Усім своїм виглядом польська пані доводить, що зморшки і сивина – це красиво.