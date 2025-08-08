Розслідування Reuters показало, як російський виробник вибухівки отримав обладнання Siemens, оминаючи санкції через китайських посередників.

Попри західні санкції, російський Бійський олеумний завод (БОЗ) у Південному Сибіру, що виробляє вибухівку для військових потреб, отримав обладнання німецької компанії Siemens через посередників у Китаї. Про це пише Reuters з посиланням на митні дані та документи держзакупівель.

У жовтні 2022 року БОЗ уклав угоду з російською компанією "Техприлад" на постачання систем автоматизації Siemens. Перед виконанням контракту "Техприлад" закупив необхідні деталі у китайської Huizhou Funn Tek, яка, за власними словами, може купувати обладнання без уточнення кінцевого споживача.

Журналісти встановили, що постачене з Китаю обладнання збігалося з моделями, замовленими БОЗ, який входить до структури Федерального державного підприємства "Завод імені Я. М. Свердлова" — підсанкційного виробника оборонної продукції РФ.

Відео дня

Постачання західних технологій через треті країни підкреслює серйозну прогалину у санкційній політиці, яку вже намагається закрити ЄС, запроваджуючи обмеження проти китайських компаній, що співпрацюють із російським ВПК.

За даними аналітиків, автоматизовані верстати критично важливі для збільшення виробництва боєприпасів в умовах нестачі робочої сили. Без них Росії було б значно складніше підтримувати інтенсивність війни.

Росія обходить санкції - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше російська компанія "Вертольоти Росії" брала участь у тендері Міноборони Угорщини на капітальний ремонт 4-5 гелікоптерів типу Мі-17.

Спеціалістам вдалося зламати мережу компаній, пов’язаних з російським ВПК та отримати їхні внутрішні корпоративні листування. Деякі з них велися з іноземними підрядниками та розкривають сірі схеми обходу міжнародних санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: