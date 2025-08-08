Із середини липня Росія практично припинила наступ у цьому районі.

Українські війська зупинили літній наступ Росії в Сумській області, відвоювавши частину територій, що продемонструвало нездатність Москви проводити рішучі операції на полі бою. Як пише The Wall Street Journal, в результаті, лідер Росії Володимир Путін, який погодився зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, прибуде на переговори без вирішальної перемоги на полі бою, яка могла б зміцнити його позиції.

ЗСУ відстояли Сумську область

Із середини липня Росія практично припинила наступ у цьому районі, а за останні тижні, за словами офіцерів і аналітиків, Україна повернула собі від 4 до 6 квадратних миль території і два села.

"Противник у цьому районі виснажений", - заявив майор Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку, який воює в цьому регіоні вже рік.

Відео дня

Однак, за словами українських офіцерів, у Росії в цьому районі все ще є резерв чисельністю понад 50 000 військовослужбовців, що викликало побоювання в українських військ у Сумській області, що ситуація може знову змінитися.

"Просто їх більше, ніж нас, і вони будуть продовжувати наступ", - сказав командир української артилерійської батареї 43-ї бригади з позивним "Рись".

В Україні на кожних п'ятьох росіян припадає один солдат, повідомив командир полку Ширяєв. За іншими оцінками, цей показник становить один до чотирьох.

Військовослужбовці в Сумській області говорять про тактику, яка знайома по всій лінії фронту. Росіяни починають із бомбардування українських позицій і лісових масивів, які вони використовують як укриття, керованими авіабомбами, безпілотниками й артилерією, а потім атакують невеликими піхотними групами, розповів кулеметник Макс. При цьому в таких боях практично немає бронетехніки, наприклад, танків, кажуть солдати.

За словами Ширяєва, найбільшої руйнівної сили завдають авіабомби або традиційні осколково-фугасні боєприпаси з дешевими системами наведення.

Проте Україні вдалося зупинити просування Москви частково завдяки тому, що вона атакувала російську логістику, транспорт, що доправляє припаси і підкріплення, за допомогою артилерії і безпілотників, розповів капрал військової розвідки. За його словами, в деяких випадках українські війська знищували цілі дороги, щоб відрізати передові позиції Росії. Головне управління військової розвідки України заявило, що українським військам також вдалося проникнути в тил супротивника і атакувати російські позиції.

Відтоді, за словами деяких військовослужбовців, дислокованих там, темпи російського наступу в регіоні знизилися.

"Сумський наступ свідчить про нездатність Росії проводити великі операції, зазначають аналітики. Росії насилу вдається організувати так звані комбіновані операції, в яких піхота, артилерія, бронетехніка, логістика, авіація і навіть військово-морські сили можуть бути об'єднані для одного наступу".

Натомість Росія змушена покладатися на невеликі завоювання, що становлять лише кілька миль.

Ця тактика полягає в тому, щоб "постійно відправляти війська, щоб вимотати нас, а не завдати серйозного удару", - сказав командир полку Ширяєв.

Путін налаштований на продовження війни

Як писав Forbes, незважаючи на те, що російський диктатор перебуває під тиском, щоб погодитися на перемир'я, а його армія зазнає втрат, кривава війна в Україні, ймовірно, триватиме.

Ситуацію можуть змінити кілька речей. Серед них автори називають прискорення економічного колапсу Росії, збільшення військової допомоги Україні або успішна українська наступальна операція.

Тим часом CNN назвав п'ять можливих сценаріїв закінчення війни в Україні. Серед них - згода Росії на припинення вогню і "переговори заради нових переговорів".

Вас також можуть зацікавити новини: