Джерела зазначають, що цього року між Трампом і Путіним не було жодної серйозної сварки.

Російський лідер Володимир Путін має чвертьстолітній досвід взаємодії з різними президентами США, і довів свою здатність чинити на них вплив. Це стосується і нинішнього президента США Дональда Трампа, з яким він, за словами обізнаних осіб, вів "багатогодинні дружні бесіди", пише The Wall Street Journal.

"Путін робить це дуже методично", - сказав Джон Болтон, колишній радник Трампа з національної безпеки в перший термін. "Він дуже добре розбирається, він знає, про що говорить. Коли він хоче спробувати вплинути на когось, він просто говорить, говорить і говорить".

Як розповідають чиновники США та інші джерела, Трамп і Путін провели безліч телефонних розмов і обмінювалися повідомленнями через посередників.

При цьому, за словами високопоставленого представника адміністрації, їхні бесіди, як правило, були дружніми. Трамп часто обговорював свою мету - відродження російсько-американських відносин, заснованих на зростаючому економічному співробітництві. Путін зі свого боку перераховував свої претензії та основні бажання, які в основному стосувалися міжнародного визнання контролю Росії над Кримом і Донбасом.

"За словами нинішніх і колишніх офіційних осіб США, їхні розмови іноді тривають годинами через тривалі монологи Путіна і необхідність перекладу. Трамп, зазвичай нетерплячий і спраглий втрутитися, уважно слухає, зазначили помічники".

Водночас розчарування Трампа Путіним почало проявлятися на саміті Організації Північноатлантичного договору в червні, коли він назвав відмову російського лідера припинити війну "помилковою".

Як зазначає WSJ, телефонна розмова 3 липня тривала лише годину - набагато менше, ніж їхні попередні бесіди.

"За словами високопоставленого представника адміністрації, у розмові не було тієї теплоти, з якою вони зазвичай спілкувалися один з одним. Жодної напруги не було, але Трамп закінчив розмову з почуттям здивування, що посилило його гнітюче відчуття, ніби його тягнуть за собою".

Чиновники адміністрації та близькі довірені особи президента заявили, що цього року між Трампом і Путіним не було жодної серйозної сварки. Замість цього, за словами сенатора Ліндсі Грема (республіканець, Південна Кароліна), була "серія моментів", яка зрештою переконала Трампа в тому, що "Путін намагався його обдурити".

Водночас прихильники Трампа стверджують, що його помилково зображають надто ласкавим і шанобливим щодо російського лідера.

"Люди неправильно зрозуміли підхід Трампа", - сказав Фред Флейц, який обіймав високопоставлену посаду в Раді національної безпеки під час першого терміну. "Справа не в тому, що Трамп любить диктаторів. Він вважає, що Америка повинна співіснувати з Росією. Якщо вже ми не збираємося воювати, як нам із ними бути?".

Зустріч Трампа і Путіна

WSJ зазначає, що Путін погодився на зустріч із Трампом, щоб продовжувати тягнути його час, а не для досягнення миру.

Зокрема, Путін може запропонувати, щоб Росія офіційно взяла під контроль частину окупованої нею української території в обмін на виведення своїх військ з інших районів України, і Трамп може погодитися. Однак якщо Київ і Європа відкинуть цей план, це зіграє на руку Путіну, оскільки Трамп, якого рідко цікавлять деталі мирного врегулювання, може потім звинуватити Україну в продовженні бойових дій.

