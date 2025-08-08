Президент України - "смілива людина", але йому потрібна підтримка, щоб дати відсіч, заявив колишній міністр оборони Британії.

Велика Британія має брати участь у мирних переговорах щодо України, щоб запобігти залякуванню Володимира Зеленського з боку Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це заявив колишній міністр оборони Британії Бен Воллес.

Як пише The Telegraph, Воллес наголосив, що президент України - "смілива людина", але йому знадобиться підтримка, щоб дати відсіч Трампу і російському президенту, які "відомі своєю агресивністю".

На запитання, чи вважає він, що Трамп може "примусити" Україну погодитися на те, чого вона насправді не хоче, Воллес відповів, що в нього "є такі побоювання". Він вважає, що європейська країна має бути присутня "в залі", щоб гарантувати, що Україна не буде змушена погодитися на незадовільну угоду.

Відео дня

"Я думаю, саме тому в НАТО є дві інші ядерні держави - Франція і Велика Британія, і я вважаю важливим, щоб у переговорах була присутня європейська держава", - сказав він.

При цьому екс-міністр оборони Британії додав, що і Трамп, і Путін "постійно залякують людей".

"Оскільки і Трамп, і Путін відомі своєю агресивністю, вони постійно залякують людей, і я не думаю, що дві агресивно налаштовані людини проти Зеленського, який хоробра людина, обов'язково приведуть до бажаних результатів. Якщо це буде мирний процес, то ті, хто зацікавлений у цьому, а це європейці, Україна і, звісно ж, США, мають брати участь у цьому миротворчому процесі".

Трамп проведе зустріч із Путіним

Раніше про те, що Росія і США вже узгодили місце зустрічі президентів, розповів помічник президента Росії Юрій Ушаков, додавши, що зустріч можлива наступного тижня, але точну дату ще належить визначити.

Також ЗМІ заявили, що зустріч Путіна і Трампа загалом може відбутися лише після того, як Путін проведе переговори з Володимиром Зеленським. Однак пізніше Трамп спростував цю інформацію, заявивши, що "Путін не повинен буде зустрічатися із Зеленським перед тим, як він зустрінеться зі мною".

Тим часом CNN назвав п'ять можливих сценаріїв закінчення війни в Україні. Серед них - згода Росії на припинення вогню і "переговори заради нових переговорів".

Вас також можуть зацікавити новини: