Користувачі мережі висміяли Трампа за його помилковий твіт

Президент США Дональд Трамп опублікував свій найкоротший твіт зі словом «We» («Ми»), після чого видалив повідомлення. Однак це стало темою для жартів серед користувачі твіттера, повідомляє Daily Mail.

Користувачі почали припускати, що ж хотів сказати американський президент своїм повідомленням. Крім того, підписники президента зазначили, що цей твіт став найбільш об'єднуючим за весь час президентства Трампа.

Інші користувачі стали продовжувати «президентський меседж» словами з пісень. Використовувалися, наприклад, тексти композицій «We will rock you» і «We are the champions» британської групи Queen.

«Трамп швидко видалив свій твіт, тому що насправді хотів написати «Я», — пожартував один з підписників президента.

Користувачі також підкреслили, що повідомлення Трампа вийшло дуже мінімалістичним, але при цьому дуже змістовним.