Ізраїль схвалив план захоплення Гази, - Reuters

В офісі прем'єр-міністра країни підтвердили наміри взяти під контроль місто.

Вранці п'ятниці, 8 серпня, Військово-політично кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Армія оборони Ізраїлю готуватиметься до встановлення контролю над містом Газа, водночас надаючи гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій", - йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Це сталося через кілька годин після того, як Нетаньяху заявив, що Ізраїль має намір взяти під військовий контроль всю смугу, незважаючи на посилення критики в країні та за кордоном щодо руйнівної війни, яка триває вже майже 2 роки, додає агенство. Деталі схваленого плану наразі не розголошують.

Війна між Ізраїлем і сектором Гази - останні новини

Як повідомляв УНІАН, з 25 липня Ізраїль дозволив іноземним країнам доставляти гуманітарну допомогу в Газу. В ООН попередили, що в Газі закінчуються спеціальні ліки для дітей, які страждають від недоїдання.

На тлі цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція визнає Палестину. За його словами, про це він урочисто заявить на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні.

