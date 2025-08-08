Білий дім вимагає від Москви кроків до миру, але Путін натякає на зустріч із Трампом, дистанціюючись від переговорів із Зеленським.

Термін ультиматуму Дональда Трампа для російського правителя Володимира Путіна щодо України завершується сьогодні. Кремль демонструє прогрес, щоб уникнути санкцій, але відмовляється від тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського, пише Sky News.

Путін у переддень завершення терміну ультиматуму заявив про готовність зустрітися з Трампом. За його словами, саміт може відбутися вже наступного тижня в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За даними ЗМІ, спершу Трамп заявляв, що готовий зустрітися з російським лідером лише за присутності президента України Володимира Зеленського, проте згодом від цієї умови відмовився.

Кажучи про виконання ультиматуму Путіним, Трамп заявив:

"Це залежатиме від нього. Я дуже розчарований".

Попри слова російського президента про готовність до переговорів із Зеленським, він зазначив, що для цього "мають бути створені певні умови", яких наразі немає. Відтак, диктатор дистанціюється від ідеї тристороннього саміту.

"Я вже багато разів казав, що загалом нічого не маю проти цього, це можливо. Але для цього мають бути створені певні умови. Але, на жаль, ми ще далекі від створення таких умов", - заявив Путін.

У Білому домі не виключають проведення двосторонньої або тристоронньої зустрічі, але визнають, що перспектива прямих переговорів між Путіним і Зеленським залишається невизначеною.

"Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", - заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Тим часом Трамп готується прийняти в п’ятницю президентів Азербайджану та Вірменії для підписання мирної угоди, наголошуючи на своєму прагненні завершити затяжні конфлікти.

Президент України у відповідь активізував телефонні консультації з європейськими лідерами, побоюючись, що Київ може бути відсунутим на другий план у разі прямого діалогу між Вашингтоном і Москвою.

Зустріч Трампа з Путіним і Зеленським

Нагадаємо, що напередодні спецпосланець президента США Стів Віткофф провів приблизно тригодинну зустріч з Путіним у Кремлі. Візит відбувся напередодні дедлайну, встановленого Трампом, за яким Росія мала зробити крок до миру або зіткнутися з новими санкціями.

Під час цих переговорів Віткофф запропонував тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського.

За даними американських ЗМІ, американський лідер зустрінеться із правителем Кремля тільки в тому випадку, якщо той також погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Втім, сам Трамп це заперечив.

