Білий дім вже готує тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, - ЗМІ

Тристоронні переговори можуть відбутися вже наступного тижня, але місце проведення ще не визначено, кажуть джерела.

Білий дім вже працюють над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та правителя Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на інформовані джерела в адміністрації Трампа. За словами співрозмоввників, тристоронні переговори можуть відбутися вже наступного тижня, але місце проведення ще не визначено.

Водночас речниця Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила, що президент Трамп відкритий до зустрічей із лідерами обох країн.

Відео дня

"Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", - заявила Лівітт.

Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, останнім часом посилилися розмови про можливу зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Президент США публічно заявив про готовність спершу провести окремі переговори з лідерами Росії та України, а потім спробувати організувати тристоронній саміт.

Кремль підтвердив, що зустріч Трампа й Путіна може відбутися вже найближчими днями, однак участь Зеленського залишається під питанням.

Президент України наполягає, що будь-які контакти у такому форматі можливі лише після досягнення хоча б тимчасового припинення вогню, а також за умови участі європейських партнерів як гарантів. У Москві ж вважають, що тристоронній саміт наразі малоймовірний, і він може відбутися лише після певного прогресу на рівні переговорних команд.

Вас також можуть зацікавити новини: